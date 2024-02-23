طالع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

استقرسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، على شاشات البنوك التي تدخل إجازة أسبوعية الجمعة والسبت.

بينما تراجع الريال السعودي بالسوق السوداء على خلفية انخفاض عام للعملات مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، عقب إعلان الحكومة عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، في إطار الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.



سعر الريال السعودي اليوم بالمصري

استقر سعر شراء الريال السعودي، وأيضاً سعر البيع على نفس المستويات السابقة مقابل الجنيه المصري، وفقاً للبيانات الرسمية.

سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

في البنك المركزي المصري، جاء سعر شراء الريال السعودي عند 8.22 جنيه، وسعر بيع الريال السعودي 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

ناهز سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري مستوى 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر صرف الريال السعودي اليوم في بنك مصر إلى 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

حقق سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة نحو 8.04 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

بينما قُدر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

فيما ثبت سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في المصرف المتحد عند 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني حل عند 8.17 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع.

ثبت سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي عند 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء نحو 16.20 جنيه للشراء، 16.59 جنيه للبيع.