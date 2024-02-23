شديد البرودة ليلًا.. طقس اليوم ودرجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس اليوم الجمعة، مؤكدة تغير الحالة الجوية فور غياب أشعة الشمس لتسود أجواء شديدة البرودة على كافة الأنحاء.

ويتميز طقس اليوم بالدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، ويميل للدفء على السواحل الشمالية، وبينما يكون مائلًا الحرارة على جنوب الصعيد.

كما تتكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وناشدت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بترك مسافات آمنة بين السيارات، وتشغيل الكشافات عند القيادة، وتهدئة السرعة نظرا لانخفاض الرؤية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من شمال محافظة البحر الأحمر على فترات.

ورصدت خرائط الطقس نشاطًا محدودًا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات وخاصة على المناطق المكشوفة.

وفيما يلي بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الجمعة:

القاهرة 21- 13

6 أكتوبر 21- 12

بنهــــا 20- 13

دمنهور 20- 13

وادي النطرون 20- 12

كفر الشيخ 20- 13

المنصورة 20- 13

الزقازيق 20- 13

شبين الكوم 21- 12

طنطا 20- 12

دمياط 19- 13

بورسعيد 20- 13

الإسماعيلية 21- 13

السويس 21- 13

العريش 20- 12

رفح 19- 11

رأس سدر 24- 13

نخل 21- 06

كاترين 16- 04

الطور 23- 14

طابا 20- 11

شرم الشيخ 26- 16

الإسكندرية 20- 12

العلمين الجديدة 20- 11

مطروح 19- 10

السلوم 20- 09

سيوة 20- 07

رأس غارب 23- 13

الغردقة 26- 15

سفاجا 25- 14

مرسى علم 26- 14

شلاتين 26- 13

حلايب 25- 15

أبورماد 24- 14

رأس حدربة 24- 15

الفيوم 22- 09

بني سويف 22- 09

المنيا 23- 08

أسيوط 23- 09

سوهاج 28- 11

قنا 29- 13

أسوان 31- 15

الوادي الجديد 25- 08

أبوسمبل 30- 16