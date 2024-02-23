أيمن عبدالعزيز: لن أغير تصريحاتي.. وأهم لاعب في مصر معندوش وعي تكتيكي

أصر أيمن عبدالعزيز المدرب السابق لمنتخب مصر بجهاز البرتغالي روي فيتوريا، على تصريحاته السابقة أن الأمور التكتيكية في كرة القدم لا تسوى أكثر من 10%.

أضاف أيمن عبدالعزيز في تصريحات تلفزيونية، أنه لن يغير كلامه ولدي قناعة شخصية لصحة تصريحي بأن التكتيك يمثل 10% فقط ومدرب لايبزيج قال التكتيك 5%.

وتابع عبدالعزيز: مؤمن سليمان كان بيتفرج على كلامي وقاللي كلامك صح التكتيك في الكرة 10%، و أرسل لي تصريح من 5 سنوات لمدرب لايبزيج الألماني وهو عمره 38 عاما، يقول فيه أن التكتيك لا يمثل سوى 5%.

وواصل مدرب منتخب مصر السابق: أهم لاعب كرة في مصر ليس لديه أي وعي تكتيكي وهو اهم لاعب في مصر.

وواصل: هذا اللاعب كان مع منتخب مصر، ولن اذكر اسمه أو النادي الذي يلعب فيه لديه قناعة إن هذا اللاعب هو أهم لاعب كرة قدم في مصر ولكن ليس لديه أي وعي تكتيكي داخل الملعب.