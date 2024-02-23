الاثنين.. آثار الفيوم تناقش رسالة ماجستير حول تنظيف أسطح اللوحات التاريخية

تناقش كلية الآثار بجامعة الفيوم يوم الاثنين القادم رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة رشا ممدوح المعيدة بقسم الترميم فى كلية الاثار جامعة جنوب الوادى بقنا بعنوان "استخدام الإنزيمات فى تنظيف أسطح اللوحات الزيتية التاريخية –تطبيقا على نموذج مختار".

أشرف على الرسالة الدكتور عبد الرحمن السروجى استاذ الترميم وصيانة الاثار ووكيل كلية الاثار بالفيوم للدراسات العليا والبحوث "مشرفا رئيسيا" والدكتور شعبان محمد محمود عبد العال الامير استاذ ترميم وصيانة الاثار ورئيس قسم الترميم فى كلية الاثار بجامعة الفيوم "مشرفا مشاركا" والدكتور محمود سيد قرنى مدرس ترميم وصيانة الاثار بكلية الاثار جامعة الاقصر "مشرفا مشاركا".

لجنة المناقشة والحكم

وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الدكتور مصطفي عطية استاذ ترميم الآثار كلية الآثار جامعة القاهرة عضوا مناقشا ورئيسا والدكتور عبدالرحمن السروجي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عضوا ومشرفا رئيسا والدكتور شعبان محمد محمود الأمير استاذ ورئيس قسم ترميم الاثار كلية الاثار جامعة الفيوم عضوا ومشرفا مشاركا والدكتورة نيفين كمال فهيم استاذ ترميم الآثار المساعد كلية الآثار جامعة الفيوم عضوا مناقشا.

تجرى مناقشة الرسالة بقاعة المؤتمرات بالدور الثالث بمبنى كلية الآثار جامعة الفيوم في الحادية عشرة صباحا باشراف الدكتور محمد كمال خلاف عميد الكلية.