معوض: عودة تاو مهمة.. وشوبير ليس لاعبا صغيرا

أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن عودة بيرسي تاو تمنح الأهلي حلول كثيرة في خط الهجوم، ومن الوارد مشاركة وسام أبوعلي خلال الشوط الثاني.

أضاف أن الأهلي قادر على تحقيق نتيجة ايجابية، ووسط الملعب سيلعب اكرم توفيق والسولية وامام عاشور، والهجوم رضا سليم وحسين الشحات مع موديست.

وواصل أن مصطفى شوبير لم يصبح تحت الاختبار مطلقا، وخاض مباراة صعبة امام شباب بلوزداد وفي وجود جماهيري كبير، وسبق ولعب نهائي دوري الأبطال، وهو ليس لاعبا صغيرا وموجود منذ 4 سنوات مع الفريق الأول، وعندما يشارك يقدم مستوى طيب، واصبح الحارس الأساسي.

وتابع أن الأهلي أقرب للفوز على ميدياما، ولكن التعادل نتيجة جيدة، لأنه قادر على الصعود في الصدارة.