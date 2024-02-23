بركات يدعم مصطفى شوبير قبل مباراة ميدياما

أثنى محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير، حارس مرمى الأحمر مع الفريق في الفترة الحالية.

أضاف محمد بركات في تصريحات على قناة المحور: "في ظل وجود مصطفى شوبير فالأهلي في أمان، لأننا رأينا مستواه".

وتابع: "مصطفى شوبير كان نجمًا في مباراة شباب بلوزداد مع ياسر إبراهيم، ووجوده مع الفريق يجعل غياب محمد الشناوي غير مؤثر".

وأضاف: "الخلافات في تشكيل الأهلي ستكون في وسط الملعب، في ظل احتمالية مشاركة عمرو السولية، وأيضًا في مركز المهاجم بين وسام أبو علي وأنتوني موديست".

وأشار: "أيضًا من المحتمل أن يدفع مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بطاهر محمد طاهر على حساب بيرسي تاو، أو يدفع برضا سليم مع حسين الشحات في مراكز الأجنحة".

وأختتم بركات تصريحاته قائلًا: "نتمنى من لاعبي الأهلي أن يكونوا في قمة تركيزهم، وأن يعملوا بشكل جماعي في مباراة ميدياما، التأمين الدفاعي سيكون مهمًا في تلك المباراة، لعدم منح فرصة ارتفاع المعنويات للفريق الغاني".