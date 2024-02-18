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الأحد 18 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب حراس شباب بلوزداد يشيد بـ مصطفى شوبير

مصطفى شوبير حارس
مصطفى شوبير حارس الأهلي

أبدى نسيم أوسرير مدرب حراس فريق شباب بلوزداد الجزائري إعجابه بالمستوى الذي ظهر عليه مصطفى شوبير حارس الأهلي في مواجهة الفريقين ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

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مدرب شباب بلوزداد: مصطفى شوبير أفضل لاعب في الأهلي

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ضياء السيد ضاحكا: تصريحات مصطفى شوبير أفضل من والده

وقال نسيم أوسرير مدرب حراس شباب بلوزداد في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "كنا نعرف أن مواجهة الأهلي صعبة".

وأضاف: " لكن قدمنا مستوى رائع أمام شباب بلوزداد، ولكن التسرع ساهم في عدم تسجيلنا للأهداف ".

وتابع: " مصطفى شوبير نجح في الحفاظ على نظافة شباكه من خلال بعض التصديات وكان في المستوى أمامنا، وجعل فريقه يحصل على نقطة بطعم الفوز. 

واختتم: "حارسنا لم يُختبر لأن الخصم لم يكن له مواجهات مباشرة على مرمانا".

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