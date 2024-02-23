رامي صبري يستعد لديو غنائي مع فنانة لبنانية شهيرة

أعلن الفنان رامي صبري عن ديو غنائي جديد يجمعه بالفنانة يارا، وذلك عبر حسابه الرسمي عىل موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ومن المقرر ان يتم طرح الديو الجديد بعد انتهاء شهر رمضان المبارك واستقبال موسم عيد الفطر المبارك.

عدد أغاني ألبوم النهايات أخلاق

طرح رامي صبري ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، والذي ضم11 أغنية “النهايات أخلاق، جامد، النجومية، أمانة ياقلبي، بين الحيطان، مبسوط يابعد، بحكي عليكي، حلفتك بالليالي، جت سليمة، كل سنة، ليك غلاوة عندي"

كانت آخر ألبومات رامي صبري “معايا هتبدع” الذي ضم 8 أغنيات وسيتم طرحه تدريجيًا ابتداءً من 3 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023.

“معايا هتبدع، يمكن خير، لما بيوحشني، احنا في حتة تانية، حبينا، انت الأصل، بتفتكرني، فاكر نفسك هدية”، وحققت يمكن خير نجاحًا ساحقًا خلال العام الماضي وحققت أكثر من 93 مليون مشاهدة، من كلمات أحمد علي موسى، ألحان رامي صبري، وتقول كلماتها "

ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني و ماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه…. ولا وقته اننا نتحاسب".