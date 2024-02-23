ملخص عمليات حزب الله ضد الاحتلال الإسرائيلي الخميس

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" يوم الخميس، عدة مواقع للاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ وأوقعت خسائر فادحة في صفوفهم.

وقال حزب الله في بيان له: دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الخميس 22-2-2024، وفقًا للتالي:

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 8:15 استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 8:15 استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية.

3- الساعة 11:30 استهداف موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

4- الساعة 11:35 استهداف موقع السمّاقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 17:40 استهداف مبنى يتحصّن فيه جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على إعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية.

6- الساعة 18:00 استهداف مبنى يتحصّن فيه جنود العدو في مستعمرة المطلّة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على إعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية.

7- الساعة 19:00 استهداف ثكنة يوآف بصواريخ الكاتيوشا، كردٍّ على الإعتداءات على القرى والمنازل المدنية وآخرها في كفررمان.

8- الساعة 19:10 استهداف ثكنة كيلع بعشرات صواريخ الكاتيوشا وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍّ على إعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية وآخرها في كفررمان.

9- الساعة 23:30 قصف ثكنة معاليه غولان بصلية صاروخيّة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية وآخرها الإعتداء على مركز الدفاع المدني في بليدا.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 15:00 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.

2- الساعة 16:55 استهداف تجمّع لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

3- الساعة 19:40 استهداف موقع بركة ريشا بصاروخَي بركان وإصابته إصابة مباشرة.