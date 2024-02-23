"رصد خان" ضمن عروض نوادي المسرح بالإسماعيلية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح بإقليم القناة وسيناء الثقافي، تحت شعار "مسرح في كل حتة في مصر"، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وشهد مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية اليوم السادس من فعاليات نوادى المسرح ، عرضين مسرحيين لفرق نوادي مسرح السويس ، جاء الأول بعنوان Escape room تأليف عمر طاهر ، اخراج ايات زيدان ، تدور احداث المسرحية حول التدرج بين الماضي والحاضر ، ومدى الاختلاف بينهما في طريقة التفكير ، والفن، والمشكلات ، والتواصل الاجتماعي ، والتعليم.

أما العرض الثاني جاء بعنوان “رصد خان” تأليف محمد علي ابراهيم ، اخراج احمد عبد الحكم ، وتدور أحداثه حول قصر مهجور يتجمع به اولاد ابن غانم، من أجل الحصول على تركته، حتى يتفاجا الجميع أن التركة هى كنز قارون المدفون في سابع ارض ، الذى لا يصعد الا بالدم فيبدأ جميع أطراف العرض بقتل بعضهم الآخر ، حتى يصعد الكنز الي الأرض الاولى.

العروض تقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وإنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، وجاءت عروض اليوم الثاني التابعة لفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة، بحضور لجنة التحكيم المكونة من محمد ميزو، سعيد حجاج، منار خالد، محمد عدلي عضو الرقابة على المصنفات، ورجب أحمد مقرر اللجنة، وذلك بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أ. أمل عبدالله، بفرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة أ. شيرين عبد الرحمن ، وجاءت عروض اليوم التابعة لفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.



يأتي ذلك بحضور ا. سماح حامد من إقليم القناة وسيناء الثقافي، ا. محمد رشدى مدير قصر ثقافة الاسماعيلية هويدا طلعت مدير قصر ثقافة السويس.

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