عبد المجيد عبد الله| موعد الحفل الجديد في موسم الرياض 2024

يلتقي الفنان عبد المجيد عبد الله جمهوره في حفل غنائي جديد بالسعودية، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والخليجي.

موعد حفل عبد المجيد عبد الله في موسم الرياض 2024

ومن المقرر أن يقام الحفل في الأول من مارس القادم على مسرح محمد عبده أرينا بقيادة المايسترو وليد فايد.

أحدث أغاني عبد المجيد عبد الله أنا أضحك

كانت أخر إصدارات عبد المجيد عبد الله من خلال أغنية أنا أضحك، والتي حققت أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها “انا اضحك لكن ضحكتي تبكي انا ساكت لكن نظرتي تحكي انا مفارق حبيب انا واقف لكن لو تمر نسمه تحطّمني وتذوّبني وتخطّ اسمه تودّيني وتجيب انا مليان ماودّي علي يبان انا تعبان كثر كل التعب في ذمّتي تعبان انا باقي علي تكّه بعد تكّه علي واطيح انا لو قلتلي كيفك احس اني غصب باصيح وانا مابي اصيح اليوم وما ودّي يقولوله انا ماعاد لي عنّده غلا اشغله وش شّوله هو طيّب واخاف يعود واعيش العمر اتساءل رجع لانّه يبي قربي أو رجع لانّه رحمني وحن واضيع بـأسئله بـلا ردود تكبر فيني واتضاءل واتعوّد وجع قلبي واسكّت ونّـتـه لو ون ”.

فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض 2024

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عالمية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة باسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.