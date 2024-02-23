بين الرواد والشباب.. القصة القصيرة تزهو في مكتبة مصر العامة ببنها

نظم الصالون الثقافي بمكتبة مصر العامة ببنها، أمس الخميس، ندوة بعنوان "لقاء الأجيال"، أدار اللقاء المنسق العام للصالون الشاعر مجدي أبوالخير.

تحدث في الندوة جيلان من مبدعي القصة القصيرة، جيل الرواد ومثّله المبدعون: فؤاد مرسي، طارق عبد الوهاب،السيد علام، د. السيد فهيم، د. محمد سامى، محمود قنديل، يسرى عبد السلام، فارس رمضان، ايمن غريب، المعتصم عبد الله.

بينما مثّل جيل الشباب، المبدعون د. عبدالرحمن مسعد وفاطمة علام وياسمين الأسرج.

نوقش خلال اللقاء نصوص قصصية قدمها الكتاب من الجيلين، وعلق عليها الآخرون، في تجربة جديدة، عملت على كسب الشباب بعض خبرات الرواد وإسداء كثير من النصائح والنقد البناء على أعمالهم، كذلك فقد ساعد التعليق على نصوص الرواد في تسليط الضوء على تجارب ناضجة.

يذكر أن النصوص التي تم طرحها على مائدة المناقشة هي:

ديك البرابر - أيمن غريب

خليج - طارق عبد الوهاب

واقع افتراضى - VR- د. عبد الرحمن مسعود

ليس بعد- فاطمة علام

سحارة ستى - السيد علام

صورة معها - يسرى عبد السلام

لم أكن أعرف - د. سيد فهيم

ولادة من الخاصرة- فارس رمضان.

شهد اللقاء جمع من المثقفين والمبدعين، مثل: عبد الله حارون، عبد الحكيم الديب، وإشراف عام ا. نهلة مسلم، مدير عام المكتبة.

