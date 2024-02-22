أطعمة ومشروبات تسبب اضطراب ضربات القلب

حذرت طبيبة تغذية من أن عدم انتظام ضربات القلب قد يحدث نتيجة تناول بعض الأطعمة والمشروبات، التي يدرجها العديد من الأشخاص في نظامهم الغذائي اليومي.

أطعمة تضر القلب

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فيتشيرنايا موسكفا"، أشارت الطبيبة إلى أن من بين هذه الأطعمة القهوة والكحول والشوكولاتة والأطعمة الغنية بالدهون والتوابل والمالحة والحلوة أيضًا، وفيما يلي نستعرض أبرز أضرارهم على القلب.

القهوة

تحتوي القهوة على الكافيين، لذا قد تصبح محفزة محتملة لعدم انتظام ضربات القلب، نظرًا لإحتوائه على خاصية منشطة تزيد من نشاط القلب وتسبب تغيرات في عمله.

الكحول

المشروبات الكحولية من الأطعمة التي تشكل خطورة على القلب، إذ يؤدي تناولها أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع وبكميات كبيرة، إلى عدم انتظام واضطراب ضربات القلب، ما يسبب تسارع ضربات القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم في حالات التسمم الكحولي.

الشوكولاتة

قد تسبب الشوكولاتة عدم انتظام ضربات القلب، فقط لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب، كما أن الكاكاو المستخدم في صنع الشوكولاتة يحتوي على مواد مثل الثيوبرومين وفينيل إيثيلامين، التي تزيد من معدل ضربات القلب وتتسبب اضطراب ضربات القلب.

الأطعمة الغنية بالدهون والتوابل

قد يسبب تناول الأطعمة الغنية بالدهون والتوابل ارتجاع الحمض إلى المريء، ما يسبب تهيج النهايات العصبية وعدم انتظام ضربات القلب، وبالتالي يرتفع مستوى ضغط الدم، ما يشكل عبئا على القلب، هذا بالإضافة إلى أن لإفراط في تناول الأطعمة الحلوة والمالحة يزيد الحمل على القلب، ما قد يسبب عدم انتظام ضرباته.