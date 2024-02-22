سارة سلامة تشعل إنستجرام بفستان جذاب ومكياج ساحر (شاهد)

شاركت الفنانة سارة سلامة متابعيها أحدث إطلالتها، من كواليس مسلسلها الجديد "نقطة سوداء"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة أنوثتها بلوك مثير وجذاب خطف قلوب جمهورها.

سارة سلامة

سارة سلامة تستعرض أنوثتها بالأسود الجريء والأحمر الصاخب

وبدت سارة سلامة بفستان أسود طويل ومجسم، ذا أكمام من الشبك باللون الفضي، تميز بتصميم جريء، مما عكس أنوثتها وقوامها الجذاب.

ولم تبالغ سارة في إرتداء المجوهرات، مكتفية بأقراط كبيرة الحجم مرصعة بالألماس، مما تماشى مع لون الفستان.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت سارة سلامة تصفيفة شعر بسيطة، فقامت بتقسيم خصلاتها من الأمام علي الجانبين، ورفعت شعرها من الخلف شكل ذيل حصان أعلى الرأس، ليتدلى على أحد كتفيها بشكل مرتب وناعم كالحرير.

سارة سلامة وأحمد فهمي

ووضعت مكياجًا صاخبًا وجريء، فإعتمدت ظلال العين بدرجات اللون البني مع الكحل والماسكرا؛ لتحصل علي عينين واسعتين، وزينت وجنتيها وبلاشر باللون البني، واختارت أحمر شفاه باللون الأحمر الصاخب، مما أعطى لمسه أنثوية ساحرة، يتماشى مع لون بشرتها وفستانها.