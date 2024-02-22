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الجمعة 23 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

قصور الثقافة تطلق أولى حفلات الخميس الأخير بالشهر

بوابة الوفد الإلكترونية

 تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وضمن خطة تطوير أداء الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وفي اطار اداء الادارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم،  أولى حفلات الخميس الأخير بالشهر بحفل للفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو دكتور مدحت عبد السميع، مخصص لأغاني كوكب الشرق ام كلثوم.

يأتى ذلك يوم الخميس القادم ٢٩ فبراير فى الثامنة مساء على خشبة مسرح السامر بالعجوزة.

 

من ناحيته، صرح الفنان تامر عبد المنعم رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية بأن هذه الحفلة لن تكون الوحيدة بل ستكون البداية لسلسلة حفلات للتراث الغنائي المصري ستقدمها فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة المختلفة وستكون بشكل شهري وفي المناسبات والأعياد الرسمية .

جدير بالذكر ان هذه الحفلات دخولها مجانا كمشاركة من الهيئة العامة لقصور الثقافة في التثقيف التراثي والترفيه ايضاً عن الجماهير المتعطشة لمثل تلك المبادرات.

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