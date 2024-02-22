بعد طرح موديل 2024.. التحديثات الجديدة لميتسوبيشي إكسباندر

أعلنت شركة دايموند موتورز، وكيل علامة ميتسوبيشي اليابانية في مصر، موديل ٢٠٢٤ من السيارة العائلية ميتسوبيشي إكسباندر، بتحديثات جديدة.

4 تحديثات جديدة

وتتعلق التحديثات الجديدة بأنظمة السلامة وذلك في إطار حرص ميتسوبيشي موتورز، على توفير أقصى درجات الأمان في سياراتها، حيث شملت التحديثات إضافة نظام التوازن الإلكتروني للسيارة، ونظام تعزيز قوة الفرامل، ونظام المساعدة في المرتفعات، ومثبت سرعة.

أسعار ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024

وتقدم ميتسوبيشي إكسباندر موديل 2024 بفئتين من التجهيزات، الأولى بسعر مليون و٤٤٠ألف جنيه، والفئة الثانية الأعلى تجهيزا بسعر مليون ٥٠٠ ألف جنيه.

كانت السيارة العائلية سباعية المقاعد ميتسوبيشي إكسباندر قد استحوذت على 79.5% من إجمالي مبيعات قطاع سيارات الركوب الـMPV الخدمية في مصر، خلال الفترة من "يناير "وحتى نهاية "أكتوبر" 2023، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".

وبلغ إجمالي مبيعات قطاع الـMPV-B خلال الفترة من "يناير "وحتى نهاية "أكتوبر" 2023 نحو 918 وحدة، بينها 735 سيارة ميتسوبيشي إكسباندر، وفقاً لـ"أميك".

مواصفات ميتشوبيشي إكسباندر

تعتمدالسيارة ميتسوبيشي إكسباندر بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي ذو سحب طبيعي للهواء بقوة 105 حصان وعزم 141 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات لتنطلق السيارة حتى سرعة قصوى 170 كم/س حسب الأرقام الرسمية.

يبلغ طول إكسباندر 4.59 متر من ضمنه قاعدة عجلات طولها 2.77 متر مع عرض 1.75 متر وارتفاع بين 1.73 و1.75 متر حسب الفئة وحجم الجنط، بينما تتسع الحقيبة الخلفية لـ495 لتر ويمكن زيادتها إلى 1630 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

تحتوي إكسباندر قياسيًا على أنظمة ABS لمنع انغلاق الفرامل وEBD لتوزيع قوة الفرملة على العجلات مع وسادتين هوائيتين للسائق والراكب الأمامي. بينما تزيد الفئة الثانية بكاميرا خلفية. تزخر فئة إكسباندر الأولى بتجهيزات تشمل حساسات للمطر والإضاءة الـLED خلفية والنهارية الأمامية وجنوط 16 بوصة ومفتاح ذكي مع إمكانية طي المقاعد الخلفية ومنافذ تكييف للصف الخلفي.

تشمل إضافات الفئة الثانية شاشة وسطية تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وزر لتشغيل المحرك مع منفذ كهربائي 12 فولت بالخلف بجانب إضاءة تريحيبية وعدادات مختلفة وعجلة قيادة متعددة الوظائف مع إمكانية تعديل ارتفاع مقعد السائق وفرش قماشي مختلف ووضعية للقيادة الاقتصادية بينما تعتمد السيارة على جنوط قياس 17 بوصة.