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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ماجدة الرومي تغني باللهجة السعودية في "قمر تاني"

بوابة الوفد الإلكترونية

قدمت المطربة الكبيرة ماجدة الرومي أحدث أغانيها “قمر ثاني” باللهجة السعودية، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

تفاصيل أغنية ماجدة الرومي قلب تاني 

أغنية قمر ثاني من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان د. عبد الرب إدريس، وتقول كلماتها “حبيبي الليلة انساني انا ف بالي قمر ثاني قمر يطلع في ميعاده ولا يجرحني في بعاده قمر أجمل من أحزاني السما الليلة صحو .. والنسايم عذبه وأنا ونخيل العلا ..والقمر صحبه سوالفنا ظلال ونور .. على صخر الجبل منثور قصص حبٍ مضى وسطور .. ابكتبها في وجداني حبيبي الليلة إنساني ياليت الليلة تنساني .. وتساعدني على النسيان وتتركني لقمر ثاني ..وياليت القمر انسان أحس بلهفته خوفه ..ويهمس لي وأنا أشوفه أخبي وجهي ب كفوفه .. عن الدنيا وأحزاني”.

كانت أخر الإصدارات الغنائية لـ ماجدة الرومي “عندما ترجع بيروت”، التي حققت أكثر من 280 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "وتقول كلماتها "
عِنْدَمَا تَرْجِعُ بَيْرُوتُ إِلَيْنَا بِالسَّلَامَهْ عِنْدَمَا تَرْجِعُ بَيْرُوتُ الَّتِي نَعْرِفُهَا مِثْلَمَا تَرْجِعُ لِلدَّارِ الْيَمَامَهْ سَوْفَ نَرْمِي فِي مِيَاهِ الْبَحْرِ أَوْرَاقَ السَّفَرْ وَسَنَسْتَأْجِرُ كُرْسِيَّيْنِ فِي بَيْتِ الْقَمَرْ وَسَنَقْضِي الْوَقْتَ فِي زَرْعِ الْمَوَاوِيلِ... وَفِي زَرْعِ الشَّجَرْ آهِ يَا بَيْرُوتُ كَمْ أَتْعَبَنَا هَذَا السَّفَرْ!! فَاغْمُرِينَا أُغْمُرِينَا أُغمرينا بِمَكَاتِيبِ الْمُحِبِّينَ... اغْمُرِينَا بِتَقَاسِيمِ الْعَصَافِيرِ اغْمُرِينَا بِمَزَارِيبِ الْمَطَرْ !! -٢هَلْ مِنَ الْمُمْكِنِ أَنْ تَطْلُعَ بَيْرُوتُ الْجَمِيلَهْ مرةً أُخرى..من الأيدي الخَرَابْ ؟ هَلْ مِنَ الْمُمْكِنْ أَنْ يَنْبُتَ قَمْحٌ فِي مِيَاهِ الْبَحْرِ أَوْ يَأْتِي مَعَ الْمَوْجِ الْحِسَابْ هل من الممكن أن نكتب شعراً مرة بعد على حبّة لوزٍ او على قطن السحاب آهِ يَا بَيْرُوتُ كَمْ أَتْعَبَنَا هَذَا القَدَر. فَاغْمُرِينَا .. أُغْمُرِينَا بِمَكَاتِيبِ الْمُحِبِّينَ اغْمُرِينَا بِتَقَاسِيمِ الْعَصَافِيرِ اغْمُرِينَا بِمَزَارِيبِ الْمَطَرْ. 
 

 

 

 

 

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