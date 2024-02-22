اقرأ غدا بالوفد.. انفراجة واسعة في زيادة موارد النقد الأجنبي

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "انفراجة واسعة في زيادة موارد النقد الأجنبي".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة مصرية مع كيانات كبرى

وقف تخفيف الأحمال في رمضان

اليوم.. وضع اللمسات النهائية لوقف الحرب الإسرائيلية

تحذيرات مصرية من خطورة أية عمليات عسكرية بالمنطقة

الإرهاب الصهيوني يواصل محارقه والكنيست يصوت ضد الدولة الفلسطينية

أول اجتماع لمجلس إدارة مؤسسة "الوفد" الإعلامية.. بحث تنمية الموارد وتحسين الأحوال المالية للعاملين

مصر تتهم النظام الدولي بالفشل في الحفاظ على المباديء والأعراف

القاهرة تأسف لتكرار استخدام الفيتو الأمريكي ضد وقف الحرب في غزة