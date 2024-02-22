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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"رمزًا للخير وقدوة للغير" .. هكذا نعى صلاح عبدالله الدكتور هاني الناظر

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

‏نعى الفنان صلاح عبدالله، الدكتور هاني الناظر، الدي فارق عالمنا ظهر اليوم الخميس بعد فترة صراع مع مرض السرطان.

وكتب صلاح عبدالله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" في الجنة ونعيمها بإذن الله يامن لم تبخل بعلمك أبداً فكنت إجابة لكل سؤال وعلاجاً  بدون مقابل لكل محتاج يامن كنت طبيباً وأديباً وصالحاً وناصحاً ورمزاً للخير وقدوة للغير ".

وأضاف عبدالله، قائلًا:" دعوات الملايين تصاحبك إلى رب العالمين ياحبيبي ياغالي ، هانى الناظر‬ ".

وفاة الدكتور هاني الناظر

رحل عن عالمنا منذ ظهر اليوم الخميس 22 فبراير، الدكتور هاني الناظر بعد فترة من المعاناة مع مرض السرطان، وشيع جثمانه إلى مثواة الأخيرة عقب صلاة العصر من المجمع الإسلامي في الشيخ زايد.

وكتب الدكتور محمد الناظر، وفاة والده الدكتور هانى الناظر، وفي منشور عبر حسابه الرسمى بفيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي الدكتور هاني الناظر، صلاة الجنازة اليوم الخميس 22 فبراير في المجمع الإسلامي في الشيخ زايد بجوار مستشفى زايد التخصصي بعد صلاة العصر إن شاء الله، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان العزاء".

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