أول اجتماع لمجلس إدارة مؤسسة «الوفد» الإعلامية

بحث تنمية الموارد وتحسين الأحوال المالية للعاملين

بناء على اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الحزب بتشكيل مجلس إدارة لمؤسسة «الوفد» الإعلامية تم اليوم عقد أول اجتماع للمجلس برئاسة الدكتور أيمن محسب، رئيس مجلس الإدارة وحضور المهندس حمدى قوطة عضو الهيئة العليا والنائبة أمل رمزى عضو الهيئة العليا، عضوى مجلس الإدارة الجديد والدكتور وجدى زين الدين رئيس تحرير «الوفد» وعضو مجلس الإدارة.

د. أيمن محسب وم. حمدي قوطة وأ. أمل رمزى ود. وجدي زين الدين

تناول الاجتماع العديد من القضايا ويأتى على رأسها كيفية تنمية الموارد لمؤسسة «الوفد» الإعلامية وشملت هذه النقطة العديد من الاقتراحات التى تساهم فى تنمية الموارد.

كما تمت مناقشة العمل على تحسين مرتبات العاملين بالمؤسسة، وضرورة أن تنهض المؤسسة بمواردها المالية لتقليل الاقتراض من الحزب.

كما تمت مناقشة العديد من القضايا فى إطار عمليات التطوير للمؤسسة الإعلامية، وتم تكليف رئيس التحرير بعدد من الملفات لدعم السياسة التحريرية للصحيفة والموقع الإلكترونى باعتبارهما لسان حال الحزب والمعبرين عن مبادئه وسياساته.

جدير بالذكر أنه جارٍ استكمال مجلس الإدارة وفقاً للائحة بضم على الأقل عضوين من الهيئة العليا وعضوين من الجريدة أحدهما عن الصحفيين والآخر عن الإداريين.