أمن أسيوط ينجح في ضرب بؤر الإجرام ويضبط مخدرات بـ3.5 مليون جنيه

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط بنجاح من إلقاء القبض على عناصر إجرامية يشكلون بؤرة إجرامية خطيرة، حيث تم ضبط عدد 8 عناصر إجرامية من بينهم سيدة مقيمين بدائرة مركز شرطة الفتح وبحوزتهم، تم العثور على عدة كميات من المخدرات، حيث بلغت كمية مخدر الحشيش وزن 10 كيلو جرام وكمية مخدر الأفيون وزن 5 كيلو جرام وكمية مخدرى "الآيس، الشابو" وزن 4 كيلو جرام وكما تم ضبط 2 بندقية آلية و2 خزينة آلية و2 بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش بالإضافة إلي عدد من الطلقات و4 دراجات نارية غير مرخصة "بدون لوحات معدنية" وميزان حساس

وبعد مواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار. وتم تقدير القيمة المالية للمضبوطات بما يقارب 3.5 مليون جنيه تقريبا

يُعد هذا الإنجاز نقطة تحول هامة في الحملة المستمرة لمكافحة تجارة المخدرات في البلاد. حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عصابة كبيرة تمتهن تهريب وترويج المخدرات، وبالتالي تم إحباط قدر كبير من المخدرات المشخصة للبيع وتدمير بؤرة هذه التجارة غير الشرعية.

وتعكس هذه العملية النجاحات المتواصلة لأجهزة الأمن في مكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات. حيث تجد السلطات نفسها ملتزمة بتطوير استراتيجيات جديدة للقضاء على هذه الظاهرة المقلقة والتصدي للبؤر الإجرامية التي تسعى لنشر الفوضى والضرر في المجتمع.

وتستهدف تلك الجهود الحثيثة والاستباقية إنقاذ الشباب والحد من انتشار الادمان وحماية المجتمع بشكل عام. كما أنها تؤكد التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة وسليمة للمواطنين.

وتعتبر هذه العملية تحذيرًا قويًا للتجار والمروجين للمخدرات بأن الدولة لن تتسامح مع هذه الأنشطة الإجرامية، بل ستقود حملات مستمرة لمكافحتها وتقديم العدالة للمتورطين.

وقد أكد مسؤولو الأمن بأن هذه العملية تأتي في إطار جهود مكافحة الجريمة المنظمة وتطهير البيئة من تجار المخدرات والمجرمين، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وتحويلهم إلى النيابة العامة لمتابعة التحقيقات ومحاكمتهم.