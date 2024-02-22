انقلاب مقطورة بكوبري المحاميد مركز إدفو باسوان

وقع حادث أنقلاب مقطوره نقل بكوبري المحاميد بمركز ادفو محافظة اسوان بالطريق المتجه لمحافظة الاقصر .

مساء اليوم الخميس الساعه الخامسة والنصف مساء ، مما أسفر عن خسائر ماديه وتلفيات بالمال العام، ولا توجد خسائر في الارواح .



وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث أنقلاب مقطورة نقل بكوبري المحاميد بمركز ادفو ، مما أسفر عن خسائر ماديه .

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.