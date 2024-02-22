رشقة صاروخية من لبنان تصيب هدفًا عسكريًا في الجولان المحتل
أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان منذ قليل، رشقة صاروخية باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في الجولان السوري المحتل.
كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" ثكنة يوآف بصواريخ الكاتيوشا، وردا على الاعتداءات على القرى والمنازل المدنية.
وقال حزب الله في بيان له: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على الاعتداءات على القرى والمنازل المدنية وآخرها في كفر رمان استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (7:00) من مساء يوم الخميس 22-02-2024 ثكنة يوآف بصواريخ الكاتيوشا