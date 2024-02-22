نقيب المحامين الأسبق يطالب بحصانة لأعضاء النقابة مثل القضاة (فيديو)

طالب حمدي خليفية نقيب المحامين الأسبق والمرشح على مقعد النقيب، بتعديل قانون المحاماة وتفعيل حصانة للمحاميين مثل القضاة، كاشفًا عن خطته لإنشاء قناة فضائية مخصصة للنقابة.

وقال خلال لقاء مع برنامج “ورقة في ملف”، الذي يعرض عبر قناة “النهار”: “أنا عندي المحور القومي والخدمي والمالي، وطبعًا تعديل قانون المحاماة محور مهني مهم جدًا لأن طبقًا لنص المادة الأولى من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 83، بتنص على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة بتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة”.

وتابع: “بما أن المحامين بيشاركوا السلطة القضائية في تحقيق العدالة يبقى يجب أن أتمتع بما تتمتع به السلطة القضائية من حصانة قضائية، علشان كده قولت يتم تعديل القانون أنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطيًا”.

عقبات تواجه المحامين

وأوضح: “يبقى معايا حصانة شأني شأن القضاء، شأني شأن النواب، وهذا الذي يجب أن يكون، وأيضًا في تعديل قانون المحاماة يجب إجراء تعديل أني أقدر أحصل أتعاب المحاماة من المنبع”.

وأضاف أنه من ضمن الأمور التي تحتاج إلى تعديل تشريعي أكثر من قانون، مثل مساواة أعضاء هيئة الإدارات القانونية بأعضاء هيئة قضاء الدولة.

وأشار إلى أن الوضع الطبيعي أن المحامي يكون لديه حصانة، متابعًا: “لغاية ما يتم تفعيل القانون يكون في بروتوكولات مع الجهات المعنية اللي بيتحرك فيها المحامي زي الشرطة والنيابة، ويجب أن يكون هناك تعامل خاص مع المحامي”.

وذكر: “كل ما في الأمر أننا بننظر إلى العقبات اللي بتواجه المحامي حاليًا ويجب أننا نزيلها، على سبيل المثال الفاتورة الإلكترونية والضريبة المضافة دي من ضمن العقبات اللي بتواجه المحامين”.

وحول التصويت الإلكتروني إذا ما كان سيساعد في شفافية نتيجة الانتخابات، قال: “نحن دائمًا بنأمل وواضعين في الاعتبار أن هناك شفافية سواء كان التصويت ورقي أو إلكتروني، ودي حاجة من الحاجات اللي بتخلينا نتحدث في أمور مستجدة زي التصويت الإلكتروني، وده من الأعمال اللي حاططها في برنامجي الانتخابي”.

وأكد: “عايز أعمل قناة فضائية لنقابة المحامين، يعني قناة فضائيية تكون هي المتحدث الرسمي والإعلامي باسم النقابة، وفي نفس الوقت هي بتنشر الوعي الثقافي بين المواطنين على مستوى مصر والعالم العربي، وهنلاقي كم مشاهدات لأنها قناة وحيدة، وكم المشاهدات ده هيجيب كم إعلانات غير عادية فهتبقى مصدر دخل للنقابة، يعني هستفيد منها معنويًا وماديًا”.