الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الروسية تحدد أولويات البنك الدولي بشأن القضية الأوكرانية

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، بأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعطوا الأولوية للاحتياجات العسكرية وغيرها من احتياجات أوكرانيا.

وحسب سبوتنيك، قال لافروف خلال اجتماع المجلس الوزاري لمجموعة العشرين: "الأولوية المطلقة في هياكل مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي تُعطى الآن للاحتياجات العسكرية وغيرها من احتياجات كييف".

وشدد لافروف على أن أوكرانيا تستحوذ على "حصة الأسد من الأموال"، مشيرا أن دول الجنوب العالمي تحصل على الحد الأدنى من القروض.

وأشار لافروف إلى أن حجم الشرائح المقدمة إلى السلطات الأوكرانية البالغة 15.6 مليار دولار، والتي تمت الموافقة عليها قبل عام، يتجاوز حجم القروض المقدمة لأفريقيا من صندوق النقد الدولي لمدة ستة أشهر.

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