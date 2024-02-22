دورة لكرة القدم للمرحلة الإعدادية بمدارس مدينة قنا

نظم مركز شباب مدينة العمال التابع لمديرية الشباب والرياضة بقنا، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بقنا، عن إقامة دورة تنشيطية لكرة القدم للمرحلة الإعدادية لمدارس مدينة قنا.

وأكد محمد عبدالرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، دور مراكز الشباب وأهمية الرياضة في هذه المرحلة العمرية واكتشاف المواهب وتنمية مهاراتهم، كما تهدف المسابقات الدورية بشكل كبير في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية علي مستوي المحافظة.

يأتي هذا تحت رعاية اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، ومحمد عبدالرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا، والنائب محمد احمد مصطفى الجبلاوي عضو مجلس النواب والدكتور محمد على مدير إدارة شباب قنا، ومحمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، و النائب احمد مصطفى عبدالرحمن الجبلاوي رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة العمال، وعبدالباسط محمد محمود نائب رئيس مجلس الإدارة، والسيد على محمد ابوزيد امين الصندوق والسيد مصطفى كامل سيف الدين مدير مركز شباب مدينة العمال.