بعد احتفالها بفيلم "وقت إضافي".. إيمان زيدان: سعيدة بتجربتي السينمائية الأولى مع المخرج أسامة عمر

احتفلت الفنان ايمان زيدان ببدء عرض فيلم "وقت إضافي"، وذلك بأحدي دور العرض السينمائية بمدينة أكتوبر، وسط حضور فريق الفيلم يتقدمهم أسامة عمر مخرج العمل والفنان إبرام سمير.



وأعربت الفنانة ايمان زيدان في تصريحات صحفية عن سعادتها البالغة بخوض تجربتها السينمائية الأولى مع المخرج أسامة عمر، وفي عمل يضم نخبة كبيرة من كبار النجوم منهم خالد الصاوي وعمرو عبدالجليل وباسم سمرة ونسرين امين.



وأضافت ايمان انها سافرت الي الإمارات العربية المتحدة للاتفاق عل عمل فني جديد سوف تكشف عن تفاصيله خلال الايام القليلة المقبلة.

يشار إلى أن فيلم "وقت إضافي" تدور أحداثه في قالب تشويقي حول ثلاثة أشخاص يجتمعوا في منتجع صحي للاثرياء ، وهناك تتوالى المفاجات ، مشيرة الي انها تجسد شخصية سيدة أعمال من نزلاء هذا المنتجع .

واضافت ان المخرج أسامة عمر مخرج العمل هو الذي رشحها للمشاركة في هذا الفيلم ، وذلك بعد حصولها على كورسات وورش تمثيل عديدة خلال الفترة الماضية ، مؤكدة أنها سعيدة بخوض تجربتها السينمائية الاولى لها من خلال عمل يضم عدد كبير من النجوم يتقدمهم الفنانين خالد الصاوي وعمرو عبدالجليل وباسم سمرة ونسرين أمين.

والفيلم فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، اخراج أسامة عمر ، وانتاج فيلم كرافت ، وبطولة خالد الصاوي، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، ياسر الطوبجي، عماد رشاد، إبرام سمير.