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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يستهدف مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة

جنود الاحتلال الإسرائيلي
جنود الاحتلال الإسرائيلي

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" مبنى يتحصن فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي، في ‏مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.

وقال حزب الله في بيان له: دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الصهيوني على القرى والمنازل المدنية، استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة ‌‎05:40‏ من عصر يوم الخميس 22-02-2024 مبنى يتحصن فيه جنود العدو في ‏مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

 

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صواريخ من لبنان سقطت في كريات شمونة من دون تفعيل صافرات الإنذار.

وأكدت وسائل إعلام لبنانية، أن نيران من لبنان أصابت هدفًا للاحتلال في مستوطنة المطلة.

وكانت وسائل إعلام لبنانية، أعلنت اليوم الخميس، عن سقوط شهيدين و3 جرحى حصيلة الغارة الإسرائيلية على منزل في بلدة "كفر رمان" جنوب لبنان.

 

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