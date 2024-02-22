قبل ملاقاة أبو سلم الليبي .. تعرف على مشوار الزمالك بالكونفدرالية حتى خامس الجولات

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي، على ملعب ستاد 19 مايو 1956 بمدينة عنابة بدولة الجزائر ، لحساب مواجهات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة الكونفدرالية الافريقية.



وجاء مشوار الزمالك في البطولة حتى الآن كما يلي ..

بدأ الفريق الأبيض مواجهاته ، بتعرضه لخسارة مفاجئة أمام أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد خارج أرضه ثم حقق الأبيض انتصارًا دراميًا في مباراة العودة وا لفوز برباعية مقابل هدف ليحسم تأهله إلى مرحلة المجموعات



ثم تمكن الأبيض من الفوز على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات ثم حقق الفوز على سوار الغينى برباعية من دون رد.

ثم الفوز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد ، وتعادل أمامه أيضًا في الجولة الرابعة.



على صعيد آخر ، أعلنت رابطة الأندية المحترفة لكرة القدم ، منذ قليل ، عقوبات مباراة الزمالك والإسماعيلي، والتي أقيمت مساء يوم الاثنين الماضي، لحساب منافسات الجولة الـ 13 للدوري الممتاز ، وانتهت بنتيجة التعادل السلبي.

وأعلنت الرابطة عبر بيان رسمي العقوبات والتي جاء نصها كالتالي:

حرصًا من رابطة الأندية المصرية المحترفة على المكتسبات التي تحققت في ملف عودة الجماهير لحضور مباريات الدوري الممتاز.

وفي ضوء ما شهده لقاء الإسماعيلي والزمالك الذي أقيم على ستاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشر من حالة سباب متبادل بين جماهير الناديين.

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات التالية:

- لعب نادي الإسماعيلي مباراتان بدون جمهور وتوقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 100 ألف جنيه وذلك نظرًا لتكرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثالثة هذا الموسم.

- إيقاف حضور المباراة من جماهير نادي الزمالك (مباراتين) وعددهم 2243 مشجع وتوقيع غرامة مالية 50 ألف جنيه نظرا لتكرار مثل هذه التجاوزات للمرة الثانية هذا الموسم.

وتناشد رابطة الأندية جميع عناصر اللعبة التحلي الدائم بالروح الرياضية ونبذ التعصب.

وتنبه الرابطة على إنه سيتم تغليظ العقوبات في حالة تكرار مثل هذه التجاوزات، والتي قد تصل لمنع جمهور أي فريق من حضور المباريات حتى نهاية الموسم.