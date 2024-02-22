أمن أسيوط يضبط 38 تاجر سلاح و5 تجار مخدرات و434 متهما

شهدت محافظة أسيوط في مصر نجاحًا كبيرًا في جهود مكافحة الجريمة خلال الفترة الأخيرة. حيث تمكنت قوات الأمن من ضبط عدد كبير من القضايا المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية، حيث تم ضبط 15 بندقية آلية و13 بندقية خرطوش إضافة إلى 2 طبنجة و23 فردًا محليًا وكمية كبيرة من الطلقات المختلفة. وقد جرى القبض على 38 متهمًا، 27 منهم لديهم سوابق جنائية.

بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 5 قضايا تتعلق باتجار المواد المخدرة، حيث تم ضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش والشابو والقبض على 5 متهمين يمتلكون سوابق جنائية.

كما تم تنفيذ 434 حكم قضائي متنوع، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ولا تزال الحملات الأمنية مستمرة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.