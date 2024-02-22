رفع المخلفات بشوارع الغرب بهجورة في نجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لقرية الغربى بهجورة بنجع حمادي شمال محافظة قنا، برئاسة مصطفى محمود رئيس الوحدة المحلية، بتنظيم حملة مكبرة لرفع المخلفات والقمامة بشوارع القرية.

واستهدفت اعمال النظافة خلف العمارات السكنية بالوحدة المجمعة ومنطقة المدرسة الابتدائية الحديثة والطريق السريع مصر اسوان من مزلقان بهجورة حتى البراهمة وطريق الاصلاح الزراعى مدخل القرية وجوانب الأرصفة، وذلك لرفع القمامة والاتربة من جوانب الارصفة ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة، بكافة أنحاء الوحدة القروية، حفاظاً على المظهر الحضارى والجمالى للقرية .

وشدد أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، مضيفاً ان هذا لا يأتى إلا بالثمار المرجوه منه و بالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادي، مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.