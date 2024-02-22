شعبة الطاقة المستدامة تبحث تفعيل السخانات الشمسية واعتماد مواصفات تناسب السوق المصري

بحث مجلس ادارة شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية سبل تفعيل واعتماد السخانات الشمسية وشركات السخانات الشمسية واعتماد مواصفات عامة مناسبة للسوق المصري.



جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة برئاسة أيمن هيبة في حضور احمد شوقي ممثلا عن هيئة المجتمعات العمرانية.

وتناولت المناقشات سبل التنسيق مع الجهات المعنية المختلفة.



واكد ايمن هيبة أن اتجاه الشعبة ياتي ضمن توجهات الدولة والاهتمام بالطاقة المتجددة تماشيا مع التطورات الحديثة وبما يحقق التنمية المستدامة وهو الامر الذي يتطلب التنسيق مع كافة الجهات المعنية في الفترة القادمة وهو ما ستقوم به الشعبة من خلال الغرفة من اجل نشر استخدام الطاقة الشمسية، ودعم التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة .

وقال هيبة أن أهمية لقاء اليوم يأتى ضمن اهتمام الدولة المصرية بملف تحول الطاقة ورفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة والشمسية في إنتاج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035 و تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة والاتفاقيات الدولية للحد من التلوث البيئي الى ضرورة التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لوضع خطة عمل لتسهيل عملية التحويل و توعية المواطنين بفوائد استخدام الطاقة الشمسية.

يُشار الى أن شعبة الطاقة المستدامة فى غرفة القاهرة تسعى إلى نشر ثقافة استخدام الطاقة الشمسية، ودعم التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.