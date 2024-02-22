افتتح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بمرافقة الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، المعامل العلمية البحثية المتخصصة في التحاليل الدقيقة بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

كما ألقى كلمة نيابة عن أحمد عيسي وزير السياحة والآثار ناقلا تحيته للجميع بهذه المناسبة وعن سعادته بافتتاح هذه المعامل والتي ستضيف أهمية كبيرة للمتحف القومي للحضارة المصرية ليؤكد على دوره كمنارة ثقافية وعلمية متكاملة تساهم في حماية التراث المصري، كونه مؤسسة ذات إمكانيات ثقافية وعلمية متميزة ليس في مصر فقط بل في العالم أجمع، لافتا إلى أن المعامل بما تمتلكه من تجهيزات وفرق عمل على أعلى مستوي يعد مصدرا هاما من مصادر زيادة الدخل ورفع العوائد الإقتصادية للمتحف باعتبارها وحدات ذات طابع اقتصادي، بما يمكن المتحف من تحقيق عوائد كبيرة من خلال أعمال تحاليل العينات التي سوف يتم إجراؤها في هذه المعامل، بالإضافة إلى المشروعات العلمية والبحثية المشتركة.

افتتاح المعامل العلمية البحثية لمتحف الحضارة بالفسطاط

افتتاح المعامل العلمية البحثية لمتحف الحضارة بالفسطاط

افتتاح المعامل العلمية البحثية لمتحف الحضارة بالفسطاط

افتتاح المعامل العلمية البحثية لمتحف الحضارة بالفسطاط

افتتاح المعامل العلمية البحثية لمتحف الحضارة بالفسطاط

افتتاح المعامل العلمية البحثية لمتحف الحضارة بالفسطاط

افتتاح المعامل العلمية البحثية لمتحف الحضارة بالفسطاط

افتتاح المعامل العلمية البحثية لمتحف الحضارة بالفسطاط

افتتاح المعامل العلمية البحثية لمتحف الحضارة بالفسطاط

وأشار إلى أن افتتاح هذه المعامل اليوم يأتي إنطلاقا من دور المتاحف كمنارات للتعليم والتعلم وقلاعا للبحوث العلمية المتقدمة التي تواكب روح العصر، وكمثال يحتذي به بين المتاحف المصرية والذي يأتي متوافقا مع شعار المجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم" لعام 2024 في جعل المتاحف مركزا للتعليم والبحث العلمي، مؤكدا أن هذه المعامل سوف تساهم بما تمتلكه من وحدات للبحوث والتحاليل ووحدات الأشعة والقياس في تطور البحث العلمي ليس فقط في مجال الآثار ولكن في مختلف المجالات العلمية ذات الصلة.

كما أعرب الدكتور أحمد غنيم عن سعادته الشخصية بافتتاح هذه المعامل، موجهاً الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا الحدث الهام وفريق عمل المتحف بالكامل.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف إلى أن افتتاح اليوم كان تحديا كبيرا للمتحف حيث كان من المقرر افتتاحها منذ عدة سنوات إلى أن المتحف واجه العديد من العقبات المالية والإدارية ليأتي اليوم للاعلان عن هذا الافتتاح العظيم.

وفي كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة أكد الدكتور زاهي حواس عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق أن افتتاح المعامل البحثية والعلمية اليوم سيضيف أهمية كبيرة لدور المتحف كمؤسسة علمية وثقافية، ولاسيما معمل الحمض النووي DNA والذي سيكون له بالغ الأثر في دراسة وتحليل عدد من المومياوات المصرية والتي لم يتم التعرف على أصحابها حتى الآن، لافتا إلى أنه من المقرر أن تشهد الفترة القادمة الإعلان عن أصحاب عدد من المومياوات المجهولة وكذلك أسباب وفاتها.

وقد اصطحب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف الحضور في جولة داخل المعامل العلمية البحثية تم خلالها التعريف بالمعامل والأجهزة والمعدات التي تحتويها.

حضر الافتتاح الدكتور ميسرة عبدالله نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، ورئيس أكاديمية البحث العلمي، ورئيس المركز القومي للبحوث، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس جمارك القاهرة، ومسئول مصانع الإنتاج الحربي، وعدد من رؤساء المعاهد والبعثات الأثرية الأجنبية في مصر، عدد من الأكاديميين والباحثين فى التخصصات العلمية المتنوعة من مختلف الجامعات المصرية والمراكز والتحاليل البحثية، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار.

المعامل العلمية البحثية بالمتحف القومي للحضارة المصرية

تضم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية مجموعة من المعامل العلمية البحثية المتخصصة في التحاليل الدقيقة والتي تخدم العمل في مجال ترميم الآثار وكذلك البحث العلمي في جميع المجالات المختلفة، وتضم المعامل الآتية:

- معمل الحمض النووي القديم والذي يعتبر أول مختبر مرجعي في إفريقيا لدراسة الحمض النووي القديم للإنسان والحيوان والنبات. كما يقوم المعمل بدراسة القرابة البشرية بالإضافة إلى دراسة الأمراض في البيئة المصرية القديمة.

وحدة المعلوماتية الحيوية ( وحدة تابعة لمعمل الحمض النووى القديم)

تقوم الوحدة بتحليل البيانات الجينومية واستخلاص النتائج الجزيئية مما ينتج عنه تحديد ومعرفة أشخاص المومياوات المجهولة وعلاقاتهم الأسرية والأمراض المعدية والوراثية باستخدام برامج ذات قوة حسابية عالية.

تعد الوحدة الحالية نواة لمركز تحليل بيانات يخدم المعامل العلمية البحثية بالمتحف.

- معمل النباتات الأثرية

يقوم المعمل بدراسة النباتات الأثرية الناتجة من الحفائر المختلفة وتحديد نوع الأصناف النباتية بغرض الدراسة والتوثيق الأثري للنباتات المختلفة وإعادة تخيل البيئة النباتية قديماً

المعمل المتنقل

هي وحدة فريدة من نوعها حيث تنتقل الوحدة إلى الموقع للقيام بالتحاليل المتنوعة مثل اكتشاف العناصر وتركيزها، وتحليل الأصباغ، وتصوير المحنطات.

تضم الوحدة جهاز مطياف الرامان، جهاز الأشعة السينية، جهاز تفلور الأشعة السينية، جهاز مطياف الأشعة تحت الحمراء.

- معمل البقايا الآدمية

يهتم بدراسة البقايا البشرية، باستخدم تقنيات الأنثروبولوجيا الفيزيقية لتحديد أصول البشر وأعمارهم ومعدلات الوفيات في المجتمعات القديمة وكيفية تفاعل البشر مع بيئاتهم.

- وحدة الأنوكسيا

هي وحدة متخصصة في تعقيم الآثار والقطع الفنية عن طريق غاز النيتروجين الخامل الذي يعتبر سامًا لمعظم الحشرات مع الأخذ بعين الاعتبار أن غاز النيتروجين ليس له أي تأثير على القطع الأثرية، وتتميز هذه الطريقة آمنة على القطع الأثرية.

- معمل التجهيزات

يحتوي على العديد من الأجهزة المساعدة التي قد يحتاجها الباحث في بعض الاختبارات الخاصة بمشروعه العلمي مثل جهاز قياس اللزوجة، جهاز الفصل روتاري، جهاز التجفيد، جهاز تقطير الماء، جهاز التعقيم بالحرارة، الحمام المائي، جهاز الطرد المركزي، مطحنة.

- وحدة الميكروسكوبات

تقدم خدمة فحص العينات المختلفة والمتنوعة فى مجالات متعددة مثل علم الأحياء والجيولوجيا والهندسة والطب وعلم الآثار، وتحتوى الوحدة على العديد من الميكروسكوبات مثل : الميكروسكوب المجسم، الميكروسكوب المعدني المقلوب، الميكروسكوب المستقطب، والميكروسكوب الفلورسنتي.

- معمل التحليل الطيفي الجزيئي، يقوم بتحليل المواد العضوية والتعرف على البروتين وما يحتويه من أحماض أمينية والصبغات وقياس مدى جودة المنتجات المختلفة.

ويحتوى المعمل على جهازيين رأسيين هما، مطياف الأشعة فوق البنفسجية/المرئية، والمطياف الضوئي المتفلور .

-معمل الميكروبيولوجى،

يقوم بعزل الأنواع المختلفة من الكائنات الحية الدقيقة. كما يدرس المعمل أفضل الطرق الممكنة لمعالجة التلف الميكروبي في القطع الاثرية والقضاء عليه.

- معمل التحليل الحراري، يستخدم في قياس وزن العينة في درجات حرارة مختلفة وتعيين الفقد في الوزن مع ارتفاع درجة الحرارة بالإضافة لدراسة الثبات الحراري للمركبات المختلفة.

يحتوى المعمل على بعض الأجهزة مثل DMA و DSC TGA- FT-IR Microscopy

- معمل تحليل العناصر،

يختص بتحليل معظم عناصر الجدول الدوري وخاصةً المعادن الثقيلة والعناصر النادرة وكذلك النظائر.

تستخدم عملية تحليل العناصر في مجالات عديدة، مثل صناعة الأغذية وتحليل مياه الشرب.

يحتوي المعمل على جهازين رأسيين هما Atomic Absorption Spectrometer و. LA-ICP-MS

- معمل قياس حجم الجسيمات

يعد جهاز Mastersizer 2000 حلاً عمليًا وموثوقًا وهامًا لقياس حجم الجسيمات وتوزيع حجم الجسيمات للمواد. إنه أحد الأجهزة التي تلبي احتياجات الصناعة اليومية لتحديد حجم الجسيمات.

- وحدة الفصل الكروماتوجرافي

تقوم الوحدة بفصل وتحديد والقياس الكمي للمواد العضوية المختلفة، بما في ذلك الدهون والبروتينات والكربوهيدرات والراتنجات والشموع والأصباغ والمستخلصات النباتية والجزيئات الحيوية الأخرى. تحتوي الوحدة على جهازين رئيسيين UPLC-ToF و. GC-MS-HS

- معمل مطياف الرامان

يقوم بتحليل المواد الكيميائية والمعدنية والأحجار الكريمة وغيرها من المواد بطريقة غير متلفة وهو مفيد بشكل غير عادي في مجال علم الآثار وعلم المعادن والمركبات المختلفة .

- معمل الأشعة السينية

يستخدم جهاز التصوير بالأشعة السينية في دراسة المحنطات المختلفة عن طريق تصوير العظام وتحديد أماكن الكسور بها وتحديد الأجسام الصلبة الموجودة داخل الجسم