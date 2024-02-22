رمضان 2024.. إيناس كامل زوجة أمير كرارة العنيدة في "بيت الرفاعي"

تخوض الفنانة إيناس كامل ماراثون رمضان 2024 بمسلسل “بيت الرفاعي”، حيث تواصل تصوير دورها فى العمل للحاق بالموسم.

وتجسد إيناس كامل خلال الأحداث شخصية زوجة أمير كرارة وتكون زوجة عنيدة وتختلق المشاكل وتعاند زوجها.

إيناس كامل

وكشفت منصة Watch it عن صور جديدة من الكواليس جمعت أبطال العمل وسيطرت السعادة على الجميع فى اللوكيشن.

كواليس بيت الرفاعي

كشف برومو “بيت الرفاعي” بطولة النجم أمير كرارة عن توعد الفنان أحمد رزق أن يكون هو كبير عائلة الرفاعي، الذي من المقرر عرضه فى ماراثون رمضان 2024.

كواليس بيت الرفاعي

وكان انتهى النجم أمير كرارة وأبطال مسلسله الجديد "بيت الرفاعى" مؤخرًا من تصوير كافة مشاهد الديكور الرئيسى للعمل وهو عبارة عن منزل عائلة الرفاعى.

أحمد رزق من كواليس بيت الرفاعي

وروجت منصة Watch it لمسلسل بيت الرفاعى حيث نشرت الصفحة الرسمية للمنصة بوستر بطل العمل كرارة.

أمير كرارة

وعلقت الصفحة: انتظروا النجم أمير كرارة في مسلسل بيت الرفاعي على WATCHIT رمضانك عندنا متوفر في جميع أنحاء العالم ماعدا دول الخليج.

أمير كرارة

شخصية أمير كرارة

ويقدم أمير كرارة دور شعبي في اطار تشويقي مليء بالاثارة، ويصور أمير كرارة مشاهده بعدة لوكيشنات من ضمنها مدينة الانتاج الاعلامي بالحي الشعبي، ومنطقة نزلة السمان، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال الذي سبق وتعاونا معا في مسلسل “ العائدون” وحققا نجاح كبير ونسب مشاهدات عالية.

كواليس بيت الرفاعي

من ناحية أخري، يحافظ النجم أمير كرارة على تواجده في منافسات رمضان المقبل 2024 للعام العاشر على التوالي اذ يقدم هذا العام مسلسل “بيت الرفاعى”، حيث يعد كرارة النجم الوحيد الذى قدم مسلسلات في شهر رمضان خلال العشر سنوات الأخيرة دون أن يغيب عن أي موسم.

وبدأ أمير كرارة تواجده الدائم في دراما رمضان والذى لم ينقطع حتى الآن عندما قدم مسلسل "حوارى بوخاريست" في شهر رمضان 2015، وفى العام التالى 2016 تواجد أمير كرارة بمسلسل "الطبال"، وبعد ذلك قدم كرارة سلسلة "كلبش" بعرض الجزء الأول في شهر رمضان من عام 2017، والثانى عام 2018، والثالث في عام 2019.

أمير كرارة

وتابع أمير كرارة مشواره مع دراما رمضان بتقديمه مسلسل "الاختيار" عام 2020، ثم "نسل الأغراب" بمشاركة أحمد السقا والذى عرض في شهر رمضان 2021، وبعده تواجد كرارة بمسلسل "العائدون" في رمضان 2022، وفى العام التالى 2023 قدم كرارة مسلسل "سوق الكانتو"، ليكمل هذا العام مسيرتته بالتواجد بالمسلسل العاشر على التوالي خلال "بيت الرفاعى".

مسلسل "بيت الرفاعى" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخى، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفى، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في اطار اجتماعى شعبى.

أبطال بيت الرفاعي

ويضم مسلسل بيت الرفاعي عدد كبير من النجوم أبرزهم: أمير كرارة، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.