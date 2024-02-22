جامعة الفيوم تنظم ورشة تدريبية عن كيفية تصنيع منتجات الألبان

شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم ، في مبادرة (أنت الحياة)، التي تنظمها موسسة حياة كريمة بقرية منشاة الأمير مركز إطسا، حيث تم تنفيذ ورشة تدريبية عن كيفية تصنيع منتجات الألبان تحت إشراف الدكتورمحمود علي عبد الفتاح عميد كلية الزراعة، والدكتور جمال محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وذلك اليوم الخميس وحضرها 30 سيدة من أهالي القرية.

وأكد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن اليوم شهد عقد ورشة تدريبية عن كيفية تصنيع منتجات الألبان، وحاضرت فيها الدكتور وداد عزب متري أستاذ بقسم الصناعات كلية الزراعة جامعة الفيوم، وتناولت ورشة التدريب كيفية تصنيع زبادي مع المتدربين، وشرح مراحل التصنيع بجودة عالية، هذا بالإضافة إلى كيفية عمل مشروع زبادي صغير بحيث يكون مصدر دخل مستمر للفرد، كما تم تصنيع جبن دمياطي مع شرح كيفية ومراحل إنتاجه بطريقة مبسطة، مع آلية حفظ المنتج بالطرق الصحيحة ليستفاد من هذا التدريب 30 سيدة من ربات البيوت، وبنهاية التدريب تمت الإجابة على التساؤلات الخاصة بموضوع التدريب.

العنف ضد المرأة

وفى نفس السياق شارك قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة الفيوم بالتعاون مع كلية الطب ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة في مبادرة (أنت الحياة) التي تنظمها موسسة حياة كريمة بقرية منشاة الأمير مركز إطسا، حيث تم تنفيذ قافلة طبية تحت إشراف الدكتور حمدى محمد إبراهيم عميد كلية الطب، والدكتورة نجلاء الشربيني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، وتم عقد ندوة توعية بقضايا العنف ضد المرأة بالجامعة، بإشراف الدكتورة نهير الشوشاشني مدير وحدة العنف ضد المرأة بالجامعة، والدكتور أحمد جمال موسى نائب منسق حياة كريمة بالفيوم، وأحمد القللي منسق حياة كريمة بمركز إطسا، وذلك اليوم الأربعاء بمدرسة بالقرية.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن اليوم شهد انطلاق قافلة طبية في تخصصات الباطنة والأطفال والرمد، وشارك فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطباء بكلية الطب، ونجحت القافلة في تقديم خدمة الكشف على عدد 770 حالة من أهالي القرية، حيث تم الكشف على عدد 290 حالة أطفال، 220 حالة باطنة، 260 حالة رمد، وأضاف أن مؤسسة حياة كريمة ساهمت في تقديم العلاج للمرضى.

وأشار إلى أن وحدة العنف ضد المرأة بالجامعة عقدت خلال المبادرة اليوم ندوة توعية بقضايا العنف ضد المرأة وشارك في التوعية الدكتورة نهلة عبد الرحيم عضو اللجنة التنفيذية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، وعدد من الطلاب المتطوعين بالوحدة، وتناولت ندوة التوعية كيفية القضاء على العنف ضد المرأة والذي يعد أساسًا لاستقرار المجتمع ودعم جهود التنمية المجتمعية الشاملة، وأكدت دعم المرأة والتأكيد على دورها فى التنمية ومشاركتها الفعالة فى كافة المجالات، مشيرة إلى حرص المجلس القومي للمرأة على تعريف السيدات والفتيات بحقوقهن القانونية لمواجهة أي شكل من أشكال العنف، وتقديم الدعم النفسي لهن وتعريفهن بطرق التواصل مع المؤسسات المعنية.

وأضاف أن الجامعة تشارك في المبادرة والتى بدأت من اليوم، وتستمر حتى 26 فبراير الجاري، وأن جامعة الفيوم لا تبخل في تقديم كافة أشكال المساعدات الطبية لمجتمع الفيوم، من أجل المساهمة في رفع الوعي الصحي للمجتمع المحلي.

وفى نهاية القافلة قدَّم أهالي القرية الشكر لجامعة الفيوم ومؤسسة حياة كريمة ،ورئيس جامعة الفيوم على الجهود المبذولة وتقديم الخدمات للمواطنين.