الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة مواطن بالإكراه بالزاوية الحمراء

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك بتهمة سرقة أموال مواطن بالإكراه بمنطقة الزاوية الحمراء.

وتعود تفاصيل الواقعة، بورد بلاغ  من مواطن بمنقطة الزواية الحمراء، بعد تعرضه لسرقة مبلغ مالي  بالإكراه من قبل شخصين، مستخدمين سلاح أبيض سلاح ناري.

وتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من  ضبط الشخصين، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين لجلسة 27 فبراير

إخلاء سبيل كروان مشاكل بكفالة 5 آلاف جنيه

المتهم الثالث بسرقة ميرهان حسين: "معرفش الشنطة كان فيها إيه"

6 مارس النطق بالحكم في معارضة محمد رمضان على حبسه عام

ننشر اعترافات المتهمين بقتل يمني الجنسية في بولاق الدكرور

اليوم.. مُحاكمة المُتهمين بحيازة سلاح ومخدرات بعين شمس

أسوأ 24 ساعة في حياة مرتضى منصور.. إسقاط عضويته وحكم قضائي ضده

إلغاء براءة مرتضى منصور في سبّ وقذف محمود الخطيب
الجريدة الورقية