السجن المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة مواطن بالإكراه بالزاوية الحمراء
قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، معاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك بتهمة سرقة أموال مواطن بالإكراه بمنطقة الزاوية الحمراء.
وتعود تفاصيل الواقعة، بورد بلاغ من مواطن بمنقطة الزواية الحمراء، بعد تعرضه لسرقة مبلغ مالي بالإكراه من قبل شخصين، مستخدمين سلاح أبيض سلاح ناري.
وتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط الشخصين، بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهم ضبط جزء من متحصلات واقعة السرقة، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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