إعلان نتيجة التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلاب بمنطقة شمال سيناء الأزهرية

أعلنت إدارة رعاية الطلاب بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، نتيجة التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي بنين وفتيات.

وجاءت نتائج مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية، على النحو التالي:

أولا: ( البنين)، القسم العلمي، معهد بنين العريش الثانوى، بمشاركة الطلاب: محمد عادل مصطفى، محمد السيد محمد، محمد عبدالعزيز.

ثانياً: ( الفتيات)، القسم العلمي

معهد فتيات المساعيد الثانوي بمشاركة الطالبات: سندس سامح أحمد سالم، ميرام شادي عبد الرحمن، فايزة طارق عبدالفتاح.

القسم الأدبي: معهد فتيات ضاحية السلام الثانوي بالريسة بمشاركة الطالبات، إيمان حسن محمد، صافي نور جمعة، رغد جمال محمد.

وقدم فضيلة الشيخ محمد سعد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، والأستاذ محمد عبد العظيم، الوكيل الثقافي للمنطقة، التهنئة للمعاهد والطلاب الفائزين، متمنين لهم التوفيق فى المرحلة القادمة على مستوى الجمهورية.