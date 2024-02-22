تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة شقة ميرهان حسين لجلسة 27 فبراير

قررت محكمة جنح المقطم، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات الفنانة ميرهان حسين من داخل شقتها فى دائرة القسم لجلسة 27 فبراير الجاري.

وكان قد استمعت النيابة لأقوال المتهم الثالث الذي أكد أن المتهمين اتفقوا معه على إخفاء حقيبة ولم يعلم ما بداخلها، حتى تفاجأ بالأجهزة الأمنية تلقي القبض عليه مع المتهمين لسرقته مشغولات ذهبية من منزل الفنانة.

وقال المتهم الثالث، إن والد الفنانة اتفق مع المتهمين الآخرين على تنفيذ تشطيب سيراميك لشقتها في الطابق الثاني بمنطقة المقطم وبعد الانتهاء طالبوا والد الفنانة بباقي مستحقاتهم وأخذوها وعقب خروجهم تم اكتشاف سرقة المشغولات الذهبية، فأبلغ عنهما.

وأكد والد الفنانة ميرهان حسين، أنه مهندس حر، كما أبلغ عن تعرض نجلته للسرقة، موضحًا أنه اكتشف سرقة مشغولات ذهبية خاصة بنجلته من داخل منزلها تحت التشطيب بالطابق الثاني في نفس العقار الذي يقطن به وهي عبارة عن "4 ساعات مختلفة الأشكال والماركات، 8 خواتم ذهب وحلق، 2 كوليه، سلسلة بجنيه ذهب 2 غويشة، بالإضافة إلى بعض الأحذية البراند".

واتهم والد ميرهان حسين كلا من أحمد أيمن، محمد منجي، عمال بالشقة بالسرقة، اللذان أقرا بسرقة متعلقات الفنانة أثناء عملهم بالشقة كصنايعية سيراميك، ملك الفنانة لإجراء تشطيبات بها، وأنهما أخفيا المسروقات لدى صديق الأول “محمود”، كهربائي من نفس القرية.

تم تحرير محضر وإحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.