100 سنة أم كلثوم .. نجاح كبير لحفل المتحف المصري الكبير

في ليلة ساحرة لا تُنسى مع بداية العام الجديد، شهد المتحف المصري الكبير، أمس الاربعاء، انطلاق احتفالية 100 سنة أم كلثوم الغنائية المميزة؛ للاحتفاء بأعمال كوكب الشرق أم كلثوم، وسط حضور جماهيري واسع.

أحيا الحفل كوكبة من ألمع نجوم الوطن العربي، وهم الفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنانة مروة ناجي، والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو والموزع الموسيقي محمد الموجي، تحت رعاية كلًا من وزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

المشاهير في حفل 100 سنة أم كلثوم

حضر الحفل عدد كبير من الوزراء والمشاهير والإعلاميين والشخصيات العامة ومحبي الموسيقى والتراث، منهم؛ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والإعلامي إبراهيم عيسى، الإعلامية مها الصغير، كما حضر المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، والمهندس هاني أبوريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

شهد الحفل أشهر أغاني سيدة الغناء العربي، التي ما زالت خالدة في وجدان الكثيرين، وذلك بحضور جماهيري كبير رفع شعار "كامل العدد"، ووسط تغطية إعلامية واسعة النطاق من صحف وقنوات تليفزيونية مصرية ودولية، وشهدت الوصلة الأولى من الحفل غناء الكورال لأغنية "مصر تتحدث عن نفسها"، واستمرت وصلة غنائية استثنائية لمجموعة من أغاني أم كلثوم الشهيرة، منها؛ "أنت عمري، الأطلال، لسه فاكر، حيرت قلبي معاك، فكروني، ليلي ونهاري"، أما مسك الختام فقدمت الفنانات الثلاث أغنية "مصر التي في خاطري"، وذلك وسط تفاعل وحماس جماهيري كبير، وعلى مسرح مفتوح مكتمل الأركان تكاملت فيه عناصر التقنيات الحديثة والديكورات المبهرة والإضاءات اللافتة للأنظار.