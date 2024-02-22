نموذج محاكاة للمقابلات الشخصية لفريق شباب يدير شباب" Yly" بالقليوبية

نفذ فريق “شباب يدير شباب Yly” متطوعي وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محاكاة للإنترفيوهات" المقابلات الشخصية بحضور رؤساء اللجان للموسم الخامس ، وذلك لتدريب الأعضاء لإستقبال الموسم القادم ، وتدريبهم علي كافة الاسئلة ، يلي المحاكاة سيشن عن لغة الإشارة .

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في حديث سابق أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف دمج الشباب والمتطوعين في تنفيذ البرامج والأنشطة وذلك لخلق جيل قادر علي القيادة ، لدية أفكار شبابية لتنفيذها داخل المحافظة بالشكل اللائق فنيا وتنظيميا .

يُذكر أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضه ، وذلك بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية والترويج لأنشطة وزارة الشباب والرياضة، وتدريب وتثقيف الشباب وتأهيلهم لسوق العمل .