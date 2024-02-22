الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

نموذج محاكاة للمقابلات الشخصية لفريق شباب يدير شباب" Yly" بالقليوبية

نموذج محاكاة للمقابلات
نموذج محاكاة للمقابلات الشخصية

نفذ فريق “شباب يدير شباب Yly” متطوعي وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محاكاة للإنترفيوهات" المقابلات الشخصية بحضور  رؤساء اللجان للموسم الخامس ، وذلك لتدريب الأعضاء لإستقبال الموسم القادم ، وتدريبهم علي كافة الاسئلة ، يلي المحاكاة سيشن عن لغة الإشارة .

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، في حديث سابق أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف دمج الشباب والمتطوعين في تنفيذ البرامج والأنشطة وذلك لخلق جيل قادر علي القيادة ، لدية أفكار شبابية لتنفيذها داخل المحافظة بالشكل اللائق فنيا وتنظيميا .

يُذكر أن مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور "أشرف صبحي" وزير الشباب والرياضه ، وذلك بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية والترويج لأنشطة وزارة الشباب والرياضة، وتدريب وتثقيف الشباب وتأهيلهم لسوق العمل .

الجريدة الورقية