شقق صندوق التنمية الحضرية.. تنويه مهم للمواطنين بشأن الحجز

نشر صندوق التنمية الحضرية، تنويهًا مهمًا للمواطنين الراغبين في حجز شقق مشروع داره، ضمن المرحلة الثانية من الوحدات السكنية مخفضة الأسعار في عدد من عواصم المحافظات والمدن الكبري.

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس صندوق التنمية الحضرية، المهندس خالد صديق، فإنه من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية 3 آلاف وحدة سكنية جاهزة التشطيب، موضحًا أنه من المقرر طرحها شهر مارس المقبل، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى من الطرح التي حققت نجاح غير مسبوق، وتضمنت أيضًا 3 آلاف وحدة.

وذكر الصندوق، في بيانه، أن الوحدات المملوكة لصندوق التنمية الحضرية بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى بكافة محافظات الجمهورية يتم طرحها عن طريق الصندوق، ومن خلال الخط الساخن ١٥٤٤٤ أو عن طريق مكاتب المبيعات في مواقع المشروعات أو عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة )، بالنسبة لبعض الوحدات التي يمكن شرائها بنظام التمويل العقاري ولا يوجد أية وسيلة أخرى للحجز أو الاستعلام دون ذلك.

خصص صندوق التنمية الحضرية، رقم خط ساخن للمشروع، وهو 15444؛ وذلك بهدف تسهيل تواصل المواطنين الراغبين في الحجز للاستفسار والاستعلام عن كل ما يتعلق بالمشروع، بما في ذلك أنظمة الدفع وتسهيلاتها.