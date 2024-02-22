إعلان نتيجة مسابقة "المبتكر الصغير" بمديرية التربية والتعليم بقنا

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فوز الطالبة سلمى أحمد نبيل بالصف الثاني الثانوي مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية في المسابقة القومية للمبتكر الصغير" للمراحل الثلاث (الابتدائية، والإعدادية، والثانوية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتى ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي".

أكد الدكتور محمد السيد، أن المسابقة تأتى انطلاقا من حرص الوزارة على إعداد جيل قادر على التعلم والابتكار والإبداع والبحث العلمي بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية ومواكبة تحديات المستقبل.

ووجه السيد الشكر لكل من ساهم فى إنجاح هذه المسابقة والقائمين على تنفيذها وعلى رأسهم صابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية الأجتماعية والادارة التعليمية وادارة المدرسة على رعايتهم للطلبة والطالبات المبدعين والمبتكرين ،مؤكداً أن النجاح يكون من خلال العمل الجماعى وليس الفردى متمنياً المزيد من النجاح والتميز لطلبة وطالبات تعليم قنا.