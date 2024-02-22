الخميس 22 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

قطع المياه عن حدائق القبة بالكامل وضعفها في الزاوية الحمراء.. اعرف المواعيد

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الخميس، عن انقطاع المياه عن المناطق التالية: ( شارع الخليج المصرى ومتفرعاته – منطقة حدائق القبة بالكامل ) وضعف المياه عن منطقة ( مساكن الاحلام – منطقة الاشراف ) بالزاوية الحمراء، اعتبارًا من  الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 24-2-2024 وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة، في بيان لها، سبب انقطاع المياه،  نظراً لأعمال اللحام على خط قطر 1000مم الخاص بشارع الخليج المصرى.

وتهيب الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

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