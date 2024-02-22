قطع المياه عن حدائق القبة بالكامل وضعفها في الزاوية الحمراء.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، اليوم الخميس، عن انقطاع المياه عن المناطق التالية: ( شارع الخليج المصرى ومتفرعاته – منطقة حدائق القبة بالكامل ) وضعف المياه عن منطقة ( مساكن الاحلام – منطقة الاشراف ) بالزاوية الحمراء، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح يوم السبت الموافق 24-2-2024 وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم لمدة 8 ساعات.

وأرجعت الشركة، في بيان لها، سبب انقطاع المياه، نظراً لأعمال اللحام على خط قطر 1000مم الخاص بشارع الخليج المصرى.

وتهيب الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.