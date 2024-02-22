الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

احسب مرتبك.. تفاصيل زيادة المرتبات 2024

مرتبات فبراير
مرتبات فبراير

مع حلول صرف رواتب شهر فبراير 2024 ، يبحث الموظفين في القطاع العام عن قيمة رواتبهم، بعد قرار الرئيس السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار زيادة مرتبات 2024.

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وذلك بعد ارتفاع الاسعار للعديد من السلع الغذائية وغيرها ، وزيادة معدلات التضخم ، واقتراب شهر رمضان المبارك المبارك أيضا.

وكشفت الرئيس عبد الفتاح السيسي عن العديد من القرارات الجديدة، على رأسها زيادة مرتبات الموظفين  بنسبة تصل إلى 50% من الحد الأدنى السابق، مما يعني زيادة تصل إلى 6000 جنيه شهريًا.

تفاصيل زيادة مرتبات 2024

تم تحديث جدول المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة قيمة الدرجات الوظيفية بين 1000 و1200 جنيه. وفيما يلي مرتبات 2024:

- الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12،200 جنيه

- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10،200 جنيه

- المدير العام أو ما يعادلها: 9،200 جنيه

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8،200 جنيه

- الدرجة الثانية: 8،000 جنيه

- الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه

- الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه

- الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه

- الدرجة السادسة: 6،000 جنيه

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