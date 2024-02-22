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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد طرح كافيتيريا وحديقة للبيع في مدينة طيبة الجديدة

مدينة طيبة الجديدة
مدينة طيبة الجديدة

أعلن جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، عن طرح مبنى كافيتيريا السرفيس بمساحة (45.38م2) بالحي السكني الثاني، وطرح قطعة أرض بنشاط حديقة بكل المباني المقامة عليه ضمن مساحة (39155.57م2) بما يعادل 9.5 فدان بمنطقة 480 فدانًا بالإضافة إلى المسطحات الخضراء (بمقابل انتفاع لمدة 3 سنوات) بالمزاد العلني.

وأوضح جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، أن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز، وأن موعد عقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 3/3/2024 بمقر الجهاز، وأنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية للجهاز.

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