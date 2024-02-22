الخميس 22 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سطو مسلح على متجر أمريكي فاخر في وضح النهار

سطو مسلح
سطو مسلح

نشرت شرطة مدينة نيويورك في ولاية نيويورك الأمريكية مقطع فيديو لعملية سطو مسلح على متجر مانهاتن غوتشي.

وأشارت الشرطة إلى أن اللصوص سرقوا بضائع فاخرة تبلغ قيمتها أكثر من 50 ألف دولار. وأفادت بأنهم كانو 3 أشخاص، رجلان وأمرة كانت تنتظر بجوار سيارة الهروب

وبحسب الفيديو، دخل رجلان يرتديان سترات سوداء وأقنعة وقفازات إلى المتجر، وبدأ السارقان بنهب المتحر، وخرجا بوضح النهار وأيديهم ممتلئة بالبضائع المسروقة

وهرب اللصوص في سيارة تويوتا سوداء تحمل لوحات ترخيص نيويورك، متجهين نحو نيوجيرسي عبر نفق لينكولن.

ووفقا للشرطة، لم يتم إطلاق أي أعيرة نارية خلال عملية السطو ولم يصب أحد بأذى.

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