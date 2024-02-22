الخميس 22 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عشرات الشهداء والإصابات بعد استهداف الاحتلال مدنيين ينتظرون المساعدات أمام الأونروا

غزة
غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن الاحتلال استهدف عددًا من المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في شارع الرشيد غربي مدينة غزة، وأسفر عنه عشرات الشهداء والإصابات.

 

كما استهدف جيش الاحتلال مشغلاً لوكالة "أونروا" بجوار محطة تمراز في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أسفر عنه شهداء وجرحى استهداف .

 

وفي وقت سابق من اليوم، استهدف "حزب الله" اللبناني في بيان، اليوم الخميس، مقر قيادة اللواء الشرقي "769" الإسرائيلي في ثكنة كريات شمونة وتحقيق إصابات مباشرة.

وأعلن"حزب الله": "‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة ‌‎08:15‌‏ من صباح اليوم، مقرّ ‏قيادة اللّواء الشّرقي 769 في ثكنة ​كريات شمونة​ بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وتابع البيان: "ردا على ‏الاعتداءات الإسرائيليّة على القرى والمنازل المدنيّة، استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند ‏السّاعة ‌‎08:15‌‏ من صباح اليوم، مبنى يتموضع فيه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة كفر يوفال بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".

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