إعتماد المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق لعام 2037

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظه الشرقية، المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق لسنة الهدف 2037، والذي تم اعداده بالتعاون مع وزارة الإسكان متمثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني والإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الشرقية، والمختص بتحديث التوسعات العمرانية الجديدة، وأماكن الخدمات العامة مثل الخدمات الصحية والتعليمية، واستيعاب أماكن النمو العمراني بجميع اتجاهات المدينة، وذلك لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم.

أشاد المحافظ بالتعاون والتنسيق المثمر بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني في انهاء المخططات الاستراتيجية للمدن بما يحقق الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد، وكذلك استيعاب حجم الزيادة السكانية ومتطلبات البنية التحتية والنظرة المستقبلية التي تتناسب مع احتياجات الأجيال القادمة، لينعموا بحياه كريمة ومنظمة، ولتظهر مدن المحافظة بالمظهر اللائق.

أشار المحافظ إلى أهمية اعتماد المخططات الاستراتيجية لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني، وتحسين البنية العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية، وفق الإشتراطات البنائية الجديدة، ومنعاً لإهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

وأوضح المهندس سامح عطية مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أن الإدارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، قامت بإجراء الدراسات اللازمة وتنظيم ورش العمل والزيارات الميدانية لتحديد الاحتياجات المستقبلية للتوسعات العمرانية، ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبئيية، لتحقيق التنمية المستدامة المستهدفة للمدينة.

وأضاف مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، أن مراحل إعداد وتحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة الزقازيق، تمثلت في تشخيص الوضع الراهن ومتطلبات رؤية التحديث، من خلال جمع البيانات، وتحليل المؤشرات الحضرية الأساسية، وتحليل الدراسات السابقة، وتحديد معطيات الرؤية التنموية للمدينة، ليتبعها وضع رؤية تنموية للمدينة، من خلال حصر معطيات الرؤية المطلوب تحقيقها، وصياغة الرؤية، وتحديد المقومات المتاحة، وتحديد الأهداف، واسقاطها القطاعات الأساسية، وتحديد المشروعات الواجب تنفيذها، لتحقيق الرؤية مع شركاء التنمية.

ثم وضع استراتيجية التنمية العامة للمدينة، وصياغة متطلبات تحقيق الرؤية واختيار البديل المرجح لتحقيقها، باعتبار أن مدينة الزقازيق هى المركز الاقليمي والقلب الحضري الرئيسي لمحافظة الشرقية، وتربط بين اقليم قناة السويس والدلتا، وتمثل مستقبل التنمية المستدامة للاقليم، لما تتميز به من أنشطة متنوعة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة.