إحالة قتلة يمني الجنسية إلى محكمة الجنايات بعد 48 ساعة من ضبطهم

أصدرت النيابة العامة قرارًا بإحالة 4 أشخاص إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى، بعد 48 ساعة فقط من ضبطهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 18 فبراير 2024، عندما تم العثور على جثة مواطن يمني مقتولًا داخل شقته في دائرة قسم العمرانية.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور تلقيها إخطارًا بالعثور على الجثة، حيث انتقلت إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة، وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية.

وبعد إجراء التحريات، تمكنت النيابة من تحديد هوية المتهمين، وهم سيدتان ورجلين، وامرأة أخرى أخفت متحصلات الجريمة.

واعترف المتهمون الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة.