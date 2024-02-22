ختام ورش الفنون التراثية والجدارية بمراكز شباب سوهاج

نفذت إدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة برنامج حفل ختام "الفنون التراثية والجدارية" بمركزي شباب (نيدة _ والري) بسوهاج بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

تضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة والورش الرياضية والفنية والمشغولات اليدوية عن طريق المدربين المتخصصين وبحضور يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وبمتابعة الدكتور هاني سعيد مدير ادارة الطلائع ومشرفي الادارة

وأكد الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على أهمية إكساب النشء المهن والصناعات اليدوية وتدريبهم على تلك الورش وينمي قيم الإعتماد على النفس وتحقيق الذات لديهم بمراكز الشباب .

وأشار يسري كفافي وكيل المديرية للشباب إلى ضرورة تكثيف تلك البرامج والأنشطة للطلائع بمراكز الشباب وتحقيق العائد منها واكتساب الحرف اليدوية والصناعات التراثية .